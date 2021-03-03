Заблудившегося сноубордиста из Москвы нашли на Эльбрусе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На Эльбрусе спасатели обнаружили пропавшего сноубордиста из Москвы. Об этом в среду, 3 марта, сообщил представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

— Спасатели нашли сноубордиста. Это 45-летний житель Москвы. Он выкатился в ущелье и не мог выбраться из глубокого снега. С ним все в порядке, сейчас его спускают вниз, — приводит слова представителя МЧС РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вечером 3 марта на высоте примерно 4000 метров в районе Гарабаши потерялся сноубордист. На его поиски отправили четверых спасателей на двух единицах техники.

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