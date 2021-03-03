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Двух мужчин арестовали за использование рабского труда в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Двух мужчин арестовали за использование рабского труда в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Двое жителей Подольска арестованы по обвинению в использовании рабского труда. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Следователи уже провели допросы, обыски, семь очных ставок, а также судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным, с августа 2018 года по март 2021 года подозреваемые удерживали в частном доме четырех инвалидов. Их избивали и заставляли заниматься попрошайничеством. Все собранные деньги потерпевшие передавали подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».

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уголовное делоарестГСУ СК РФ
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