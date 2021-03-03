Российский СУ-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтикой

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Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались над Балтийским морей к границе РФ. Их сопроводил российский СУ-27. Об этом в среду, 3 марта, сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.

— Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, — цитирует сообщение национального центра РИА Новости.

Уточняется, что СУ-27 опознал цели, как бомбардировщики В-1В ВВС США, после чего сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы не произошло.

После разворота бомбардировщиков, истребитель вернулся на аэродром.

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