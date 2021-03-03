«Я пойду»: Борису Корчевникову назначили свидание в эфире его программы

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Телеведущему Борису Корчевникову назначили свидание прямо в эфире его программы «Судьба человека». Запись выпуска опубликована на YouTube.

Гостем программы стал актер Геннадий Сайфулин. Вместе с ним в студию пришли жена и дочь артиста Анастасия. В какой-то момент Корчевников решил познакомиться с девушкой. Сайфулин рассказал, что его дочь окончила ГИТИС, работает в киноиндустрии и до сих пор не замужем.

Девушка, которую так бесцеремонно обсуждали прямо в ее присутствии, вмешалась в происходящее.

— Мне самой интересно, какие там у меня варианты были. Серьезные. Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит. А там посмотрим, — заявила она.

Корчевников не ожидал такого поворота событий, но не растерялся.

— Я пойду, репертуар посмотрю… Но в любом случае, я думаю, такая красивая девушка недолго будет не замужем, — ответил телеведущий.

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