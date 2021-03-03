Путин поздравил сноубордистку Софию Надыршину с победой на ЧМ

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сноубордистку Софию Надыршину с победой на чемпионате мира в Рогле в параллельном слаломе.

— От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира в Словении. Ваша победа — достойная награда за годы упорных тренировок, яркий талант и неизменную нацеленность на успех, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что спортсменка показала отличный результат, несмотря на юный возраст.

Софии в мае 2021 года исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в Словении.

Читайте также: Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine