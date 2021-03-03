Противогололедную обработку дорог проведут при необходимости в Москве в ночь на 4 марта

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С 21:00 3 марта до 09:00 4 марта в столице ожидается снижение температуры воздуха до минус двух градусов. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 марта в столице ожидаются небольшие осадки. Из-за погодных условий на дорогах может образоваться гололедица. Также местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

При необходимости коммунальные службы проведут противогололедную обработку мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков.

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