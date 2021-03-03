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Больше 300 тысяч военных в РФ привили первой дозой «Спутника V»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Больше 300 тысяч военных в РФ привили первой дозой «Спутника V»

Никита Абрамов

Армия

Более 300 тысяч российских военнослужащих привили первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

— Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли свыше 301 тысячи военнослужащих ВС РФ, — говорится в бюллетене Минобороны.

Отмечается, что за прошедшие сутки вылечился 81 военный. Общее количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в рядах вооруженных сил увеличилось до 31 161 человека.

На данный момент все военнослужащие, у которых оказался положительный результат на COVID-19, находятся под врачебным наблюдением. Среди сотрудников гражданского персонала Российской армии за сутки выявлено 314 заболевших.

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