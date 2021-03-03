Некоторые ограничения из-за COVID-19 могут отменить в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правительстве Московской области.

Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев готовит соответствующее постановление.

В середине февраля Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение, согласно которому максимальная заполняемость театров и кинозалов должна составлять не более 75 процентов от общего количества мест. При этом сохраняются все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Больше 300 тысяч военных в РФ привили первой дозой «Спутника V»