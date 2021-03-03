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Некоторые ограничения из-за COVID-19 могут отменить в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Некоторые ограничения из-за COVID-19 могут отменить в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правительстве Московской области.

Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев готовит соответствующее постановление.

В середине февраля Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение, согласно которому максимальная заполняемость театров и кинозалов должна составлять не более 75 процентов от общего количества мест. При этом сохраняются все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

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