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Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые не могут хранить верность друг другу
Фото: pexels.com/cottonbro

Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые не могут хранить верность друг другу

Никита Абрамов

Общество

Астрологи считают, что некоторые союзы людей могут распадаться в том числе по причине несовместимости их знаков зодиака. Специалисты рассказали, какие зодиакальные пары больше всего склонны к измене друг другу.

Овны и Тельцы

Эти два знака зодиака прекрасно уживаются друг с другом. Однако от Овнов нельзя дождаться верности, а Тельцы не умеют прощать измену. Так что после нее дальнейший союз точно будет невозможен.

Раки и Козероги

Раки могут почувствовать скуку с Козерогами, из-за чего они отправятся удовлетворять свои желания с другими людьми. Козероги в свою очередь не потерпят такого отношения.

Львы и Стрельцы

Эти два знака никогда не могут устоять друг перед другом. Однако Львам вечно не хватает внимания, а Стрельцам постоянно нужен кто-то еще.

Скорпионы и Рыбы

Представители этих знаков зодиака одинаково хороши в обмане. Они не хотят отказываться от отношений с другими, а также им нравится чувство безнаказанности.

Водолеи и Девы

При абсолютно разной энергетике они вполне могут быть похожи друг на друга характерами. Однако Водолеи склонны к спонтанным и непродуманным поступкам, что не подходит привыкшим к долгосрочному планированию Девам, пишет Femmie.

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