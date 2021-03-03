Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые не могут хранить верность друг другу
Астрологи считают, что некоторые союзы людей могут распадаться в том числе по причине несовместимости их знаков зодиака. Специалисты рассказали, какие зодиакальные пары больше всего склонны к измене друг другу.
Овны и Тельцы
Эти два знака зодиака прекрасно уживаются друг с другом. Однако от Овнов нельзя дождаться верности, а Тельцы не умеют прощать измену. Так что после нее дальнейший союз точно будет невозможен.
Раки и Козероги
Раки могут почувствовать скуку с Козерогами, из-за чего они отправятся удовлетворять свои желания с другими людьми. Козероги в свою очередь не потерпят такого отношения.
Львы и Стрельцы
Эти два знака никогда не могут устоять друг перед другом. Однако Львам вечно не хватает внимания, а Стрельцам постоянно нужен кто-то еще.
Скорпионы и Рыбы
Представители этих знаков зодиака одинаково хороши в обмане. Они не хотят отказываться от отношений с другими, а также им нравится чувство безнаказанности.
Водолеи и Девы
При абсолютно разной энергетике они вполне могут быть похожи друг на друга характерами. Однако Водолеи склонны к спонтанным и непродуманным поступкам, что не подходит привыкшим к долгосрочному планированию Девам, пишет Femmie.
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