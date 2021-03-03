Составлен топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в марте

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эксперты составили рейтинг самых недорогих автомобилей в России, которые можно купить в марте.

Так, список возглавляет вазовская LADA Granta. Самым доступным остается седан в комплектации Standart — за такую машину дилеры марки просят 499 900 рублей. В качестве мотора используется 1,6-литровый «атмосферник» с мощностью 87 лошадиных сил. Оснащение такого автомобиля будет не очень богатым, например, все окна дверей здесь открываются вручную. Тем не менее, все необходимое для перемещения здесь есть.

На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO. Его стартовая комплектация Access стоит 531 000 рублей. Двигатель и трансмиссия здесь такие же, как и у LADA Granta. Но оснащение несколько лучше — есть передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и электрический усилитель руля.

Следующим в списке идет небольшой хэтчбек Datsun mi-DO. С точки зрения оснащения и большинства технических параметров эта модель идентична седану on-DO. Однако хэтчбек обойдется покупателям несколько дороже — в 554 000 рублей за базовую версию Access. Данный автомобиль неплохо адаптирован под российский рынок — его дорожный просвет достигает 174 миллиметра, а багажник является довольно вместительным, отметили эксперты.

Четвертое место в рейтинге досталось внедорожнику LADA Niva Legend. Одним из факторов стабильных продаж этой модели является бюджетная стоимость — комплектацию Classic можно купить за 599 900 рублей. Уже в базовой версии автомобиль обладает всем необходимым для езды в сложных условиях — системой полного привода и понижающей передачей.

Замыкает топ-5 LADA Largus фургон. Самой доступным является модель в комплектации Standart — за такую машину придется отдать 655 900 рублей. Под капотом находится сильный мотор, работающий в тандеме с 5МКПП. Техническое оснащение довольно простое — системы ABS, EBD, ЭРА-ГЛОНАСС и защита подкапотного пространства. С точки зрения комфорта опций почти нет, но такой автомобиль, как правило, выбирают в качестве «рабочей лошадки», сообщается на портале Carsweek.

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