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Владелец сервисного центра назвал самые ненадежные смартфоны
Фото: facebook.com/apple

Владелец сервисного центра назвал самые ненадежные смартфоны

Курганова Юлия

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Владелец сервисного центра назвал iPhone смартфонами, которые чаще всего сдают в ремонт. На них приходится почти 20 процентов от общей массы устройств. Следовательно эти гаджеты являются самыми ненадежными.

На второе место специалист поместил мобильные устройства компании Samsung, на них приходится 15 процентов заявок на ремонт. На третьем месте оказались телефоны от Huawei, затем идут смартфоны от Xiaomi, сообщил эксперт.

— Остальных уже нельзя перечислить — это общая масса, — заключил мастер.

Также он отметил, что иногда наблюдается большое количество обращений по конкретной поломке того или иного устройства. Например, несколько лет назад люди приносили iPhone 6 в сервис по 5-6 раз в день, клиенты просили заменить аккумулятор.

По словам мастера, из-за того что запчасти на iPhone являются дорогими, сервисный центр не держит их на складе. Зачастую, если клиенту необходима замена оригинального компонента, то он снимается с нового устройства, то есть покупается новый гаджет для этого. Например, в случае замены дисплея iPhone 12 Pro Max клиент может заплатить 70 тысяч рублей, сообщает издание «РабДно».

Читайте также: Эксперт дал советы, как защитить смартфон от утечки данных перед ремонтом

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