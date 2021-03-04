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СПбГУ попал в сотню лучших вузов мира по четырем дисциплинам
Фото: youtube.com

СПбГУ попал в сотню лучших вузов мира по четырем дисциплинам

Юлия Курганова

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем дисциплинам по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Об этом сообщается в четверг, 4 марта, на сайте университета.

СПбГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по четырем предметам: «Философия», «Математика», «Нефтяная инженерия» и «Политика и международные отношения». Еще по четырем дисциплинам университет вплотную приблизился к сотне лучших — это «Современные языки», «Археология», «Лингвистика» и «История».

Также отмечается, что в 2021 году СПбГУ впервые вошел в предметный рейтинг по археологии и занял место в группе 101-150.

В пресс-службе добавили, что в этом году университет повысил свои показатели в укрупненных предметных областях. Так, в области «Общественные науки и менеджмент» вуз занял 123 место в мире (поднялся на 14 строчек), в области «Искусство и гуманитарные науки» — 118 место, в области «Естественные науки» — 131 место.

Читайте также: МГУ занял первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

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