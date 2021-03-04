Эксперт назвал сообщения, которые следует удалять из телефона

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Информацию о паролях, личных данных и сообщения, которые могут содержать вредные для репутации сведения, следует удалять. Также нужно избавляться и от сервисных сообщений, кодов авторизации и временных паролей. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он отметил, что часто приложения для работы требуют список контактов и доступ к смс-сообщениям, последнее важно для быстрой авторизации.

— Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку смс в самое уязвимое пространство, — пояснил эксперт.

Щельцин добавил, что пароли, которые предоставляют банки и интернет-сайты, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, попадают в аккаунт пользователя.

Специалист порекомендовал для минимизации таких рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять смартфон и следить за смс-сообщениями, передает агентство «Прайм».

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