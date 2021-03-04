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Москвичи купили около 400 килограммов золота в 2020 году
Фото: youtube.com

Москвичи купили около 400 килограммов золота в 2020 году

Юлия Курганова

Город

Больше всего средств в прошлом году жители Москвы вложили в золото. Они купили более шести тысяч слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей. Такие данные следуют из статистики отделений Сбербанка, которые опубликованы на сайте организации в среду, 3 марта.

На втором месте оказалось серебро, на третьем — платина. В общей сложности москвичи приобрели в прошлом году 8879 слитков драгоценных металлов общим весом 1162 килограмма почти на два миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было потрачено в 2019 году.

Кроме того, жители мегаполиса купили 205 917 инвестиционных и памятных монет. Их общий вес составляет более 2,5 тонны, а совокупная стоимость — около 6,5 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Отмечается, что наибольшим спросом у москвичей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец».

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