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«Супер семья»: Тотьмянина запечатлелась с повзрослевшими дочками и Ягудиным
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина женаты пять лет / Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

«Супер семья»: Тотьмянина запечатлелась с повзрослевшими дочками и Ягудиным

Юлия Курганова

Звезды

Фигуристка Татьяна Тотьмянина на своей странице в социальной сети Instagram разместила семейный снимок с супругом Алексеем Ягудиным и двумя дочерьми Лизой и Мишель. Звездная семья запечатлелась в домашней обстановке.

— Вечерочек с любимыми, — подписала фото спортсменка.

Поклонники написали самые теплые слова супругам и их детям.

«Будьте счастливы! Лучшая семья!»; «Замечательные! Счастья Вам!»; «Как вы все похожи между собой, какие клевые»; «Супер семья» — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина связали себя узами законного брака всего несколько лет назад, хотя вместе они гораздо дольше. Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей Лизе уже 11 лет, а младшей Мишель пять лет.

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Алексей Ягудин«семейное фото»Татьяна Тотьмянина
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