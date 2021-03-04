Помпео не исключил своего участия в выборах президента США в 2024 году

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил, что может побороться за пост президента страны в выборах 2024 года в том случае, если бывший американский лидер Дональд Трамп не будет баллотироваться.

— Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать, — цитирует РИА Новости слова Помпео, которые он произнес в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News о том, есть ли возможность участия политика в президентских выборах, если Трамп не станет выдвигать кандидатуру.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что не исключает своего участия в следующей избирательной кампании.

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