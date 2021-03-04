Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России увеличилась до 24,8 процента

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Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России увеличилась в полтора раза — до 24,8 процента. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в 2015 году доля Москвы в российском экспорте составляла 16,1 процента.

— Таких показателей удалось достигнуть благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в столице, а также действующим мерам поддержки для компаний-экспортеров. Так, в 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира — это на 20 стран больше, чем в 2015 году. Среди новых рынков сбыта — Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония, — отметил Владимир Ефимов.

Объем экспорта в новые страны оценивается в шесть миллионов долларов США, сообщает центр «Моспром». Московские производители экспортируют алюминиевую проволоку, мясо, моющие и чистящие средства.

— Также среди востребованных товаров парфюмерная, косметическая продукция и туалетные средства, по ним сумма экспорта составила 345,41 миллиона долларов США против 241,76 миллиона долларов США в 2015 году; фильтровальное оборудование — 71,09 миллиона долларов США против 40,58 миллиона долларов США в 2015 году, а также медицинские приборы и устройства — 36,97 миллиона долларов США, в 2015 году сумма составила 19,16 миллиона долларов США, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Самым большим спросом пользуется фармацевтическая продукция, которую поставили за границу на 332,64 миллиона долларов США в прошлом году. В агропромышленном комплексе шоколадные изделия были поставлены на 90,08 миллиона долларов США, мучные кондитерские изделия — на 68,42 миллиона долларов США, а колбасные изделия — на 31,07 миллиона долларов США.

— В 2015 году основными импортерами несырьевой неэнергетической продукции были Казахстан, Белоруссия, Китай, Индия и Египет, на их долю приходилось около трети всего ННЭ Москвы. В 2020 году ситуация значительно изменилась, среди ключевых партнеров Москвы появились Соединенные Штаты Америки, Германия и Турция, — пояснила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Доля Санкт-Петербурга и Свердловской области в российском экспорте также велика, она составляет 4,9 процента, сообщает Центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

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