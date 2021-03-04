Москва передаст около 50 тысяч «квадратов» в нежилых зданиях в общую долевую собственность

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 50 тысяч квадратных метров в нежилых зданиях в Москве перейдут в общую долевую собственность из-за изменений в законодательстве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собственники смогут пользоваться чердаками, подвалами, холлами и коридорами по своему усмотрению. Отмечается, что раньше закон рассматривал только помещения в многоквартирных домах, а теперь он будет относиться и к нежилым зданиям.

— Сейчас городу принадлежит около 50 тысяч квадратных метров таких помещений, которые находятся на территории десяти округов, больше всего их в Юго-Западном, Восточном и Центральном административных округах. Благодаря изменениям в законодательстве собственники коммерческой недвижимости в нежилых зданиях смогут оформить вспомогательные помещения в долевую собственность, после чего в полной мере распоряжаться и содержать их, — отметил Владимир Ефимов.

Передачу помещений будут рассматривать специальные межведомственные комиссии. Они будут собираться регулярно несколько раз в течение года, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Со списками можно ознакомиться на mos.ru и на любом правовом сайте, размещающем актуальные нормативные акты. Владельцы коммерческой недвижимости смогут оформить подвальные и технические помещения, холлы и лестничные марши в долевую собственность, обратившись в Росреестр, — пояснил Максим Гаман.

Новые положения включили в распоряжение правительства Москвы «О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах», сообщает официальный сайт мэра столицы.

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