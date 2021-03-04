Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пристройку к поликлинике площадью 15,8 тысячи квадратных метров возведут в Крылатском
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пристройку к поликлинике площадью 15,8 тысячи квадратных метров возведут в Крылатском

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 51 Карта всех событий

Поликлинику в Крылатском увеличат до площади в 15,8 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 320 дополнительных посещений в смену. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Уточняется, что здание будет расположено по адресу улица Крылатские Холмы, владение 51.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу улица Крылатские Холмы, владение 51, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на участке находится поликлиника № 195, площадь которой составляет 8,3 тысячи квадратных метров. Объект расположен на территории площадью 0,8 гектара, пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По данным пресс-службы, строительство новой части поликлиники включено в Адресную инвестиционную программу Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более двух тысяч москвичей получили жилье по реновации с начала 2021 года

Крылатскоеполиклиникастроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте