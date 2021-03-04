Пристройку к поликлинике площадью 15,8 тысячи квадратных метров возведут в Крылатском

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 51 Карта всех событий

Поликлинику в Крылатском увеличат до площади в 15,8 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 320 дополнительных посещений в смену. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Уточняется, что здание будет расположено по адресу улица Крылатские Холмы, владение 51.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу улица Крылатские Холмы, владение 51, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на участке находится поликлиника № 195, площадь которой составляет 8,3 тысячи квадратных метров. Объект расположен на территории площадью 0,8 гектара, пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По данным пресс-службы, строительство новой части поликлиники включено в Адресную инвестиционную программу Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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