Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за сообщения о бомбе

Фото: twitter.com / IANS Tweets

Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал, находящегося в Агре (Индия), после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил представитель местной полиции в Twitter-аккаунте.

Кроме того, стало известно, что центральные вооруженные полицейские силы Индии начали искать устройство, также на место происшествия вызвали группу по обезвреживанию бомб.

#BREAKING: Security checks on inside #TajMahal premises after bomb threat. Around 1,000 tourists were at the Taj Mahal on Thursday when the authorities received a bomb threat. #Agra pic.twitter.com/HZfNInIlPI — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) March 4, 2021

— 4 марта 2021 года с номера 8318881301 поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба, которая через некоторое время взорвется, — говорится в сообщении.

Всех туристов, которые находились внутри памятника, оперативно эвакуировали. По информации СМИ, звонок с угрозой поступил из города Фирозабад в индийском штате Уттар-Прадеш. На данный момент предпринимаются попытки найти этого человека.

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