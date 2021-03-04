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«Скакануло давление»: Жена Александра Маршала опровергла слухи о его госпитализации
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Скакануло давление»: Жена Александра Маршала опровергла слухи о его госпитализации

Ростислав Зубков

Культура

Со здоровьем музыканта Александра Маршала все в порядке, его отвезли в больницу только для проверки сосудов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила жена композитора Наталья Минькова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маршала госпитализировали в Подмосковье якобы в предынфарктном состоянии. По слухам, накануне артист плохо себя почувствовал, находясь в доме в Барвихе.

Однако супруга музыканта призвала не наводить панику и заявила, что Маршал чувствует себя нормально.

— У него просто «скакануло» давление, и его госпитализировали по его же личной просьбе, чтобы проверить сосуды. И все это было в один день. И никакого предынсультного состояния или инсульта у него не было. Просто давление, — успокоила Минькова.

Она попросила не волноваться о самочувствии ее мужа, добавив, что с ним «все хорошо».

СПРАВКА «ВМ»

Александр Витальевич Маршал (Миньков) играл на басу и выступал в составе именитых советских и российских групп, среди которых «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». Отдельных успехов он добился в сольной карьере. Маршал — лауреат многочисленных музыкальных премий. Сейчас ему 63 года.

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