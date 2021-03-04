Усадьбу Гусева Полоса отреставрировали на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, Луговая улица, 4к4 Карта всех событий

После шести лет работы специалисты завершили реставрацию усадьбы Гусева Полоса, которая расположена на территории инновационного центра «Сколково». Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Особняк был построен в неоклассическом стиле, впервые он упоминается в архивных документах XVIII века, однако саму постройку относят к началу XX века. Сто лет назад ремонтом усадьбы занимался инженер-строитель Александр Шумилин. Он оштукатурил фасады возведенного особняка, оснастил его отоплением и канализацией. В прилегающем к усадьбе парке инженер сделал прямоугольный пруд.

Уточняется, что усадьба Гусева Полоса обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

— С 2015 года реставраторы бережно возрождали былое великолепие главного дома и парка усадьбы Гусева Полоса. До начала работ около двух десятилетий она не использовалась и пришла в аварийное состояние. Во время реставрации специалисты вернули исторический облик и фасадам, и интерьеру особняка. Это были действительно масштабные работы, — отметил Алексей Емельянов.

Он уточнил, что процесс реставрации контролировали в Мосгорнаследии. Во время реставрации специалисты обновили кровлю, окна и фасады особняка. Кроме того, в здании укрепили фундамент, а также восстановили исторические дверные проемы. Часть восстановительных работ провели в парке возле усадьбы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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