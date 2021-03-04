Киностудия «Союзмультфильм» решила создать собственный телеканал

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Киностудия «Союзмультфильм» планирует создать собственный телеканал. По этому вопросу компания ведет переговоры с несколькими спутниковыми каналами. Об этом сообщили в пресс-службе студии в четверг, 4 марта.

Уточняется, что создание собственного телеканала «Союзмультфильма» предусмотрено его долгосрочной стратегией развития. Среди каналов, с которыми ведет переговоры студия, резидент технопарка киностудии «Союзмультфильм» телеканал «Мультландия».

— Детали переговоров раскрывать пока преждевременно, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Отмечается, что до конца года «Союзмультфильм» произведет около 200 сериальных проектов и свыше 1800 минут анимации в целом. Также студия обладает богатой коллекцией классических и авторских фильмов.

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