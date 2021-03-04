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Необычный подарок для женщин подготовило правительство Владивостока
Фото: pixabay.com

Необычный подарок для женщин подготовило правительство Владивостока

Елена Фролова

Общество

Жители Владивостока могли наблюдать необычную картину — на здании краевого правительства «светилось» сердце из зажженных окон. Фотографиями данной инсталляции горожане делились в социальных сетях, сообщило ФАН.

Комментаторы в пабликах оставляли различные сообщения: «Да! У нас есть сердце, и мы живые!»; «Да абстрагируйтесь уже от проблем и просто улыбнитесь же» и многие другие.

Позже выяснилось, что акция была подготовкой местного правительства к Международному женскому дню. Так власти города хотят поздравить жительниц Приморского края с 8 Марта.

— Инсталляция, выполненная из горящего света в окнах здания, приурочена к женскому празднику. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. В среду, 3 марта, проводилось тестовое включение. Предполагается, что огни в окнах здания правительства в форме сердца вновь зажгутся 7 и 8 марта, — объяснили в пресс-службе правительства региона.

Добавляется, что несколько лет назад уже проводилась подобная акция. С той лишь разницей, что тогда на здании правительства была высвечена цифра 8 в честь Международного женского дня.

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