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Врач-инфекционист рассказал, каким образом можно защититься от коронавируса
Фото: АГН «Москва»

Врач-инфекционист рассказал, каким образом можно защититься от коронавируса

Марьяна Шевцова

Здоровье

Весна — период, когда наблюдается подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова рассказала «Вечерней Москве», как не заболеть и защититься от коронавируса.

— Обычно весной бывает всплеск ОРВИ. Это может относиться и к ковиду? Почему так происходит?

— К концу зимы иммунитет всего населения снижается. Люди становятся в большей степени подвержены респираторным заболеваниям. Начинаются весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, депрессии, связанные в том числе с банальным отсутствием солнца. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что колебания температуры воздуха от отрицательных значений до положительных в течение одного дня приводят к тому, что сложно подобрать одежду по погоде — происходит переохлаждение или перегревание. Особенно у детей.

— Ковид тоже относится к ОРВИ, так что можно ожидать и его подъем. Как защитить себя?

— В первую очередь нужно одеваться по погоде. Избегать нахождения среди большого скопления людей и близких контактов, особенно поцелуев при встрече. Носить маски. Регулярно их менять. Однако самая эффективная защита — это вакцинация. От коронавирусной инфекции есть эффективные вакцины. Можно добровольно и очень просто записаться на прививку и привиться, например, в поликлинике по месту жительства или в торговом центре.

— Кому в первую очередь важно защитить себя?

— В первую очередь максимальная защита нужна пожилым и людям, имеющим хронические болезни. Так как чаще всего именно они переносят коронавирус достаточно тяжело. А также тем, кто по роду деятельности имеет много контактов с людьми, так как у них выше риск подхватить болезнь.

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