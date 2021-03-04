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Культурно-досуговый центр появится в столичном районе Бирюлево Западное
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Культурно-досуговый центр появится в столичном районе Бирюлево Западное

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 10к1 Карта всех событий

Культурно-досуговый центр появится в районе Бирюлево Западное. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что здание будет располагаться по адресу Булатниковский проезд, дом 10а, строение 1 и 2.

По словам главы ведомства Валерия Леонова, высотность центра составит два–три этажа. На первом этаже обустроят проездную арку, а в подземной части здания расположат спортивный зал с раздевалкой и душевыми, тренерские, комнату отдыха для персонала, служебные помещения, склад для музыкальных инструментов и технические помещения.

На первом этаже также оборудуют главный вестибюль с зоной выдачи рекламных буклетов, фойе для клубной и зрительной зоны с двумя открытыми лестницами, зоной коворкинга в виде амфитеатра, гардеробом и буфетом.

Помимо этого, для горожан станут доступны техническая мастерская, кружок робототехники, студия живописи и графики, студия изучения иностранного языка, музыкальные классы, студия декоративно-прикладного творчества, а также студия раннего развития, передает агентство городских новостей «Москва».

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Бирюлево ЗападноеМосквастроительство
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