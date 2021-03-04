Корпус начальной школы на 300 мест построят в рабочем поселке Киевском

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

Корпус начальной школы на 300 учеников и дошкольников построят в рабочем поселке Киевском. Объект возведут при школе № 1391, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект строительства уже одобрила Москомархитектура. В здании разместят восемь классов начальной школы на 200 человек и четыре группы для дошкольников на 100 человек. Однако входы в здание школы и дошкольных групп будут разделены.

— Внешняя отделка фасадов — керамогранитные плиты нескольких оттенков, включая салатовый, зеленый, оранжевый. Общая площадь трехэтажного здания составит около пяти тысяч квадратных метров. В ближайшие три года планируется построить около сотни школ, детских садов и блоков начальных классов, — уточнил Сергей Кузнецов.

В здании построят столовую, библиотеку, медицинский блок, а также зрительный, спортивный и читальный залы. Рядом с новым корпусом благоустроят территорию. Возле школы установят спортивные площадки и организуют зоны отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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