Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Корпус начальной школы на 300 мест построят в рабочем поселке Киевском
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Корпус начальной школы на 300 мест построят в рабочем поселке Киевском

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

Корпус начальной школы на 300 учеников и дошкольников построят в рабочем поселке Киевском. Объект возведут при школе № 1391, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект строительства уже одобрила Москомархитектура. В здании разместят восемь классов начальной школы на 200 человек и четыре группы для дошкольников на 100 человек. Однако входы в здание школы и дошкольных групп будут разделены.

— Внешняя отделка фасадов — керамогранитные плиты нескольких оттенков, включая салатовый, зеленый, оранжевый. Общая площадь трехэтажного здания составит около пяти тысяч квадратных метров. В ближайшие три года планируется построить около сотни школ, детских садов и блоков начальных классов, — уточнил Сергей Кузнецов.

В здании построят столовую, библиотеку, медицинский блок, а также зрительный, спортивный и читальный залы. Рядом с новым корпусом благоустроят территорию. Возле школы установят спортивные площадки и организуют зоны отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Жилой дом для переселения по реновации ввели в эксплуатацию в Бутырском районе

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецовшколастроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте