Станция МЦД-4 Внуково готова на 80 процентов

Фото: АГН Москва / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

В скором времени состоится открытие станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4 Внуково) — на данный момент она выполнена на 80 процентов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на новой платформе появился навес, защищающий от снега и дождя. Кроме того, на станции ведутся отделочные работы в надземном переходе и вестибюлях, специалисты уже оборудовали лифты и эскалаторы.

— Сейчас пассажиры пересекают железную дорогу по наземному настилу. После запуска МЦД-4 интервал движения поездов сократится, а количество путей увеличится до четырех. Крытый надземный переход позволит безопасно пересекать пути и выходить на платформы, — уточнил Максим Ликсутов.

Он добавил, что в 2021 году на будущем диаметре заработают семь станций: Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская — после реконструкции и новые — Аминьевская и Минская.

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