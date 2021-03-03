Станции «Мневники» и «Карамышевская» БКЛ метро готовы на 98 процентов

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Станции «Мневники» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии метро откроются весной этого года. Об этом рассказал в среду, 3 марта, руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Станции «Мневники» и «Карамышевская» Большого кольца готовы на 98 процентов, — заявил он. — Станции откроем в марте–апреле.

Трудность при вводе практически готовых станций заключается в сложном возведении притоннельных сооружений.

— Только обеспечив безопасность ввода, станции будут открыты, — добавил Рафик Загрутдинов.

Кроме того, до конца года заработают еще девять станций Большого кольца метро, включая станцию «Каховская». Ее в настоящее время реконструируют.

Ранее стало известно, что оплату проезда через систему распознавания лиц запустят в столичном метро к концу года.

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