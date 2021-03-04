Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым прошла в Москве
Прощание со спортивным журналистом и комментатором Юрием Розановым прошло в Москве. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что церемония состоялась в зале при морге Центральной клинической больницы.
Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова, умершего в возрасте 59 лет.
СПРАВКА «ВМ»
Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора начал в 1996 году. Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. Также работал на радио, занимался озвучкой. В 2018 году Розанов открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования. Награжден премией ТЭФИ.
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