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Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым прошла в Москве
Фото: instagram/rozanov.iurii

Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым прошла в Москве

Юлия Ямпольская

Общество

Прощание со спортивным журналистом и комментатором Юрием Розановым прошло в Москве. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что церемония состоялась в зале при морге Центральной клинической больницы.

Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова, умершего в возрасте 59 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора начал в 1996 году. Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. Также работал на радио, занимался озвучкой. В 2018 году Розанов открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования. Награжден премией ТЭФИ.

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