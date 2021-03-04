Производство комплектующих для космической техники запустили в технополисе «Москва»

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Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» запустил производство новой линейки источников электропитания военного и космического назначения. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, АО «ГК «Электронинвест» создал радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), которые обеспечивают надежность работы электроники. Так, компания осуществляет деятельность на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили около 355 миллионов рублей.

— Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики, — уточнил Прохоров.

Кроме того, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что АО «ГК «Электронинвест» уже многие годы работает на рынке радиоэлектронной аппаратуры военной и специальной техники, а в 2017 году компания стала резидентом ОЭЗ.

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