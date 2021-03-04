Гостиница с апартаментами появится в составе ТПУ «Пятницкое шоссе»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятницкое шоссе» построят гостиницу с апартаментами. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Уточняется, что комплекс будет располагаться в столичном районе Митино.

В здании площадью 41,9 тысячи квадратных метров разместят 1152 гостиничных номера. На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы — там могут появиться кафе и магазины. В подземной части построят индивидуальные кладовые для жильцов. Кроме того, прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

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