Посвященный 130-летию архитектора Мельникова выставочный проект откроют в Москве

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Выставочный проект, посвященный 130-летию архитектора Константина Мельникова, откроется в столице в декабре 2021 года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.

По ее словам, проект должен был открыться в прошлом году. Однако эту идею не смогли реализовать из-за пандемии коронавируса.

Лихачева отметила, что подготовка к запуску проекта уже началась.

— Наша задача — опубликовать в каталоге основной архив Мельникова, который был обнаружен и обработан в доме Мельникова до его музеефикации, — цитирует директора музея агентство городских новостей «Москва».

Лихачева также подчеркнула, что через два года должен быть готов проект о сыне Константина Мельникова Викторе.

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