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В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева

Анастасия Колоскова

Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) назначен Сергей Королев. Ранее он возглавлял Службу экономической безопасности ведомства.

— Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о назначении генерал-полковника Королева первым заместителем директора ФСБ.

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Дмитрий ПесковФСБ Россииназначение
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