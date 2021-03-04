В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) назначен Сергей Королев. Ранее он возглавлял Службу экономической безопасности ведомства.
— Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о назначении генерал-полковника Королева первым заместителем директора ФСБ.
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