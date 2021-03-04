Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие

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Российская Федерация уничтожила все химическое оружие и ожидает, что ее визави поступят так же. Об этом заявил в четверг, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся Соединенные Штаты Америки, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия».

По словам Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

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