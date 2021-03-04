Многодетной семье из Королева предоставили субсидию на покупку жилья

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Субсидию на приобретение жилья размером 6,7 миллиона рублей предоставили многодетной семье Биль из Королева. Прошлым летом в ней родились четверо детей — три мальчика и девочка. У родителей на тот момент была ипотека на однокомнатную квартиру. Власти Подмосковья также поддержали семью новой машиной. Об этом сообщил телеканал «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Государственной думы РФ Сергей Пахомов навестили эту большую семью. Они вручили родителям ключи от авто Chery Tiggo 8, а детям подарили шезлонги. Многодетной маме также вручили цветы.

Многодетная семья является участницей программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». В 2019 году в нее были внесены изменения — добавилась категория пап и мама, у которых одновременно родилось не менее трех малышей. А в июне 2020 года в семье Биль родились Мария, Матвей, Арсений и Даниил.

— Хотели бы пожелать здоровья, успехов. И чтобы вам было на чем ездить, дарим машину, — сказал Андрей Воробьев во время визита к многодетной семье.

После рождения четверняшек семью признали малоимущей и включили в программу по улучшению жилищных условий. Теперь они могут приобрести квартиру или дом на полученную субсидию.

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