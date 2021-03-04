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Жители столицы выберут новые направления для проекта «Бизнес-уик-энд. Старт»
Фото: freepik.com

Жители столицы выберут новые направления для проекта «Бизнес-уик-энд. Старт»

Юлия Ямпольская

Город

Новое голосование открылось в «Активном гражданине» для жителей столицы. Его участники смогут выбрать направления предпринимательской деятельности для программы проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» для школьников.

Так, горожанам представлены такие варианты, как производство, обслуживание (сервис, ремонт), торговля, информационные технологии, юридическая деятельность, бухгалтерия, реклама, маркетинг, дизайн, архитектура, туризм, образование (онлайн-школы), общественное питание, здравоохранение, искусство, мода и стиль, спорт и другое.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, обучение участников основам бизнеса является одним из главных направления деятельности ведомства.

— Направление для школьников появилось не так давно — в сентябре прошлого года, но за это время тренинги программы прошли уже более 32 тысяч ребят, — цитирует Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы проходит конкурс «Будущее в твоих руках», участники которого представят проекты и получат обратную связь от специалистов. По итогам двух прошедших соревнований 142 человека перешли в акселерационную программу основного проекта «Бизнес-уик-энд».

Читайте также: Итоги сразу нескольких районных голосований подвели в проекте «Активный гражданин»

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