Несколько остановок перенесли на юго-западе Москвы из-за работ по строительству БКЛ

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Россия, Москва, улица Удальцова, 51 Карта всех событий

Ряд остановок перенесли в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Так, остановка «Улица Удальцова, 51» теперь будет находиться на 80 метров дальше. На данный момент остановку «Метро «Проспект Вернадского» по улице Удальцова совместили с остановкой «Улица Удальцова, 51».

Кроме того, автобусы № 42, 120, 616, 661, 715, 793, 890, курсирующие в районе домов 49–65 по улице Удальцова, теперь ездят в обоих направлениях по временной объездной дороге.

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