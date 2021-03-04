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Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 6 марта
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 6 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, улица Нижние Поля Карта всех событий

Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 6 марта. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Так, будет изменен автобусный маршрут № с9 — вместо Больницы имени Демихова транспорт будет ходить только до Марьинского рынка. Кроме того, интервалы движения сократятся. Для проезда по улицам Нижние Поля, Краснодонской и к метро «Волжская» горожан призвали пользоваться маршрутом № т74.

Также на время ремонта филиала № 4 Детской поликлиники № 148 в Капотне москвичи смогут ездить по маршруту № с9 и № 112. Помимо этого, на время ремонта филиала № 1 Детской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре начнут ходить автобусы № с9 и № 625.

Также с 6 марта меняются маршруты автобусов № 886 и 870. Автобусы № 886 после остановки «Пыхтино» вместо Боровской улицы поедут по Боровскому шоссе до метро «Рассказовка» без промежуточных остановок. Для проезда к остановкам на Боровской улице нужно воспользоваться маршрутом № 870. При движении к станции метро «Рассказовка» и 3-му микрорайону Московского после остановки «Изварино» автобусы будут заезжать на Внуковское шоссе.

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