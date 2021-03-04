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Навка оценила возможное возвращение Косторной к Тутберидзе
Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Навка оценила возможное возвращение Косторной к Тутберидзе

Анастасия Чанцева

Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила возможное возвращение чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной в группу к прежней наставнице Этери Тутберидзе.

— Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим все сказано. Выводы делайте сами, — рассказала фигуристка в интервью RT.

Навка добавила, что, если фигуристка хочет вернуться к Тутберидзе, значит, у нее на это есть веские причины и основания. Осуждать ее в данном случае глупо и бессмысленно, заключила спортсменка.

Ранее СМИ сообщили, что Алена Косторная может вернуться к Этери Тутберидзе. С июля фигуристка тренируется под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В интервью японскому телевидению Косторная рассказала о том, что приняла решение покинуть группу Тутберидзе после того, как композицию, под которую она собиралась выступать, отдали другой спортсменке.

Читайте также: Тарасова оценила шансы Косторной на возвращение к Тутберидзе

Татьяна НавкаЭтери ТутберидзеАлена Косторная
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