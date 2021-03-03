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Тарасова оценила шансы Косторной на возвращение к Тутберидзе
Фото: АГН «Москва»

Тарасова оценила шансы Косторной на возвращение к Тутберидзе

Кирилл Николаев

Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сомневается в правдивости информации о том, что Алена Косторная захотела вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. По ее словам, при этом возможное возвращение фигуристки зависит только от Тутберидзе.

— Будет Косторная у Тутберидзе или не будет, это решает только Тутберидзе. Если это не фейковая новость. Но мне кажется, что фейковая, — цитирует Тарасову Пятый канал.

Ранее СМИ сообщили, что Косторная может вернуться к Тутберидзе. С июля фигуристка тренируется под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В интервью японскому телевидению Косторная рассказала о том, что приняла решение покинуть группу Тутберидзе после того, как композицию, под которую она собиралась выступать, отдали другой спортсменке.

Сама спортсменка отказалась комментировать информацию о возможном возвращении к предыдущему тренеру.

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Татьяна Тарасовафигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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