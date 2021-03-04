Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории Московской области прошли более 300 тысяч человек. Записаться на эту бесплатную процедуру можно с помощью сайта госуслуг, в поликлиниках, многофункциональных центрах или по номеру 122.

По информации телеканала «360», министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что прививку от COVID-19 сделали около 310 тысяч граждан.

— Мы видим, что количество желающих пройти вакцинацию и защитить себя от коронавируса остается высоким, — подчеркнула Светлана Стригункова.

Она также добавила, что 41 процент привитых — это пенсионеры старше 65 лет. По мнению министра, этот факт важен, так как пациенты с хроническими заболеваниями больше других подвержены риску тяжелых осложнений при коронавирусе.

Для того чтобы пройти вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач-инфекционист рассказал, каким образом можно защититься от коронавируса