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Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории Московской области прошли более 300 тысяч человек. Записаться на эту бесплатную процедуру можно с помощью сайта госуслуг, в поликлиниках, многофункциональных центрах или по номеру 122.

По информации телеканала «360», министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что прививку от COVID-19 сделали около 310 тысяч граждан.

— Мы видим, что количество желающих пройти вакцинацию и защитить себя от коронавируса остается высоким, — подчеркнула Светлана Стригункова.

Она также добавила, что 41 процент привитых — это пенсионеры старше 65 лет. По мнению министра, этот факт важен, так как пациенты с хроническими заболеваниями больше других подвержены риску тяжелых осложнений при коронавирусе.

Для того чтобы пройти вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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вакцинацияМосковская областькоронавирус
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