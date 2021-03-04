Следы около 40 видов различных животных обнаружили за зимний период в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

За прошедший сезон биологи нашли на природных территориях столицы следы около сорока видов различных животных. Об этом сообщили в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

— На многих территориях отмечены следы зайца-русака и учтено около 40 особей, а ведь эти зайцы занесены в Красную книгу Москвы, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что с приходом зимнего сезона в Москве возобновили процедуру учета животных по их следам. За три зимних месяца работники Мосприроды провели более сотни зимних маршрутных учетов.

В природно-исторических парках Москвы «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Царицыно», «Измайлово», «Косинский», «Покровское-Стрешнево», а также в природном заказнике «Долина реки Сетунь» были замечены лисы. Кроме того, в Москве можно встретить следы зайцев-беляков, ласок и горностаев, лесных куниц, кротов и землероек, речных бобров, мышевидных грызунов и различных птиц. При наличии снегового покрова учет животных в Москве планируют вести до конца марта.

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