Злоумышленники украли у пожилой москвички 7 тысяч рублей
Злоумышленники обманули 82-летнюю москвичку и украли у нее семь тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Пенсионерка сообщила, что неизвестные человек позвонил ей по телефону и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Злоумышленник утверждал, что внуку москвички якобы нужны деньги. Мошенник запросил у пенсионерки 80 тысяч рублей и пришел за деньгами в квартиру москвички. Однако женщина отдала злоумышленнику только семь тысяч рублей.
Позже выяснилось, что сын пенсионерки не попадал в ДТП, ему не нужны были деньги. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении.
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