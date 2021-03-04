Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Злоумышленники украли у пожилой москвички 7 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Злоумышленники украли у пожилой москвички 7 тысяч рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия

Злоумышленники обманули 82-летнюю москвичку и украли у нее семь тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Пенсионерка сообщила, что неизвестные человек позвонил ей по телефону и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Злоумышленник утверждал, что внуку москвички якобы нужны деньги. Мошенник запросил у пенсионерки 80 тысяч рублей и пришел за деньгами в квартиру москвички. Однако женщина отдала злоумышленнику только семь тысяч рублей.

Позже выяснилось, что сын пенсионерки не попадал в ДТП, ему не нужны были деньги. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении.

Читайте также: Задержан подозреваемый в создании нарколаборатории в Подмосковье

мошенниккражапенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Все мнения
О проекте