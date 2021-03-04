«Была нормальной бабой»: экс-бойфренд Джулии Ванг рассказал о прошлом экстрасенса

Фото: instagram/juliavang.real

Актер Михаил Климов, известный под псевдонимом VJ Chuck, рассказал об отношениях с победительницей 15 сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулией Ванг и о ее прошлом.

— Она была женщиной в отличие от некоторых. Мы перестали встречаться, и она стала мужчиной. Ведьмы вы все в какой-то момент. Был один человек, сейчас другой. Про нее можно говорить как о человеке, которого уже не существует, такая трансформация, — заявил актер.

По словам виджея, на тот момент она была красивой женщиной, которая снималась в клипах группы «Динамит». Он назвал ее «суперчикой».

— Она ездила на «Мерседесе», мы с ней познакомились. Она была совершенно нормальной бабой, ну кроме того, что она гадала на картах, просто в какой-то момент нам пришлось расстаться. Дальше она пошла своим путем, — отметил артист в выпуске «Нежный редактор».

Видео появилось на YouTube.

В 2015 году Ванг заявила, что больше не занимается экстрасенсорикой. Летом 2019 года она сообщила в сосетях, что она стала мужчиной и кардинально сменила имидж.

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