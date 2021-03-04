Владимир Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», что около двух миллионов россиян дважды привились от коронавируса.

— На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки — первый и второй укол сделали. И примерно столько же — чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона — сделали первый укол, — отметил Путин.

Также глава государства сообщил, что в России есть проблемы с вакцинацией, но региональные власти быстро реагируют.

— Знаю, что у нас есть проблемы с этим. Это, конечно, в такой масштабной работе по-другому и не бывает. Но надо отдать должное и региональным властям, и федеральным: все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют, — добавил Путин.

Глава государства уточнил, что в девяти регионах к вакцинации от коронавируса еще не приступали, передает РИА Новости.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.

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