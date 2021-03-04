Автобусные маршруты изменятся в Москве из-за ремонта остановки «МЦД Окружная»

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Несколько автобусных маршрутов изменится на период проведения ремонтных работ остановки «МЦД Окружная». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил Telegram-канал московского департамента транспорта.

Так, будут изменены автобусные маршруты № с24, 24к, 154, 677к по Страстной улице при следовании к Дмитровскому шоссе.

Также на время ремонта не будет отслеживаться электробус № т36.

Дептранс призвал жителей столицы пользоваться остановками «Гостиницы ВДНХ» и «МЦК Окружная».

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