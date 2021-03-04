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Автобусные маршруты изменятся в Москве из-за ремонта остановки «МЦД Окружная»
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Автобусные маршруты изменятся в Москве из-за ремонта остановки «МЦД Окружная»

Елизавета Борисова

Транспорт

Несколько автобусных маршрутов изменится на период проведения ремонтных работ остановки «МЦД Окружная». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил Telegram-канал московского департамента транспорта.

Так, будут изменены автобусные маршруты № с24, 24к, 154, 677к по Страстной улице при следовании к Дмитровскому шоссе.

Также на время ремонта не будет отслеживаться электробус № т36.

Дептранс призвал жителей столицы пользоваться остановками «Гостиницы ВДНХ» и «МЦК Окружная».

Читайте также: Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 6 марта

ремонтрасписание и маршрутыавтобус
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