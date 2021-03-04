Москвичка отдала 2,4 миллиона рублей «экстрасенсу» за снятие порчи

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Москвичка отдала почти 2,4 миллиона рублей ведущей телепрограммы за снятие порчи.

По данным «ВМ», женщина после просмотра программы по ТВ позвонила по телефону горячей линии и попросила связаться с ведущей. Позже с женщиной якобы связалась женщина по имени Ева и пообещала помочь в ее проблемах со здоровьем. За консультацию она взяла 18 тысяч рублей.

На следующий день Ева сообщила пострадавшей, что проводила обряд для снятия порчи, за который необходимо заплатить 330 тысяч рублей. Вскоре москвичка перевела ей деньги за некую «серебряную капсулу». После оплаты капсулы Ева попросила от женщины миллион рублей за «амулет».

Под конец злоумышленница попросила еще 520 тысяч рублей за поездку в Испанию для захоронения «серебряной капсулы», а также 400 тысяч рублей на гармонизатор к амулету. Женщина также перевела деньги и только после этого поняла, что ее обманули.

Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка.

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