Эдди Мерфи рассказал, как Луи Андерсон попал в фильм «Поездка в Африку»

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Голливудский актер Эдди Мерфи дал комментарий по поводу того, что его вынудили взять на главную роль белокожего актера для съемок фильма «Поездка в Африку». Об этом он рассказал во время интервью в известном шоу Friendship & Coming 2 America на YouTube-канале Джимми Киммела.

Актер не только принял участие в съемках, но и выступил в роли сценариста фильма. По словам Мерфи, изначально новый фильм сочли «слишком черным», в связи с чем для съемок был приглашен Луи Андерсон.

— Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его. Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом. Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм, — вспомнил Мерфи.

В февральском интервью Essence актер сделал акцент на уникальности этого фильма и подчеркнул, что этот фильм не о расовых особенностях.

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