Uniper отказалась финансировать «Северный поток — 2»
Немецкая компания Uniper прекратила финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава компании Андреас Ширенбек.
На вопрос, какую долю инвестиций компания направляла на проект, глава отвечать отказался.
— Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали, — цитирует Ширенбека РИА Новости.
Отмечается, что компания оказалась четвертым из пяти европейских партнеров Газпрома, сообщившим о прекращении инвестиций. На данный момент подобного заявления не сделала только французская компания Engie.
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