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Uniper отказалась финансировать «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Uniper отказалась финансировать «Северный поток — 2»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Немецкая компания Uniper прекратила финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава компании Андреас Ширенбек.

На вопрос, какую долю инвестиций компания направляла на проект, глава отвечать отказался.

— Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали, — цитирует Ширенбека РИА Новости.

Отмечается, что компания оказалась четвертым из пяти европейских партнеров Газпрома, сообщившим о прекращении инвестиций. На данный момент подобного заявления не сделала только французская компания Engie.

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ГазпромСеверный поток — 2Германия
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