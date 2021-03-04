Uniper отказалась финансировать «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкая компания Uniper прекратила финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава компании Андреас Ширенбек.

На вопрос, какую долю инвестиций компания направляла на проект, глава отвечать отказался.

— Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали, — цитирует Ширенбека РИА Новости.

Отмечается, что компания оказалась четвертым из пяти европейских партнеров Газпрома, сообщившим о прекращении инвестиций. На данный момент подобного заявления не сделала только французская компания Engie.

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